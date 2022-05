Roma e il Foro Italico al centro dello sport italiano in questo mercoledì: oltre alla finale di Coppa Italia tra Inter e Juventus in programma stasera, infatti, sono in corso gli Internazionali d'Italia di tennis, evento che richiama da sempre un altissimo numero di spettatori sui campi del centro adiacente lo stadio Olimpico. Roma Capitale è all'opera da questa mattina per la gestione del traffico: i divieti di sosta sono scattati alle 7 di questa mattina in tutte le strade nei dintorni del Foro Italico mentre dal pomeriggio saranno possibili le chiusure al traffico su viale Tor di Quinto (nel tratto compreso tra via Civita Castellana e piazzale di Ponte Milvio); lungotevere Maresciallo Diaz (tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis); Ponte Duca d’Aosta; lungotevere Maresciallo Cadorna; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan e piazza Monte Grappa.

Previste limitazioni alla sosta nelle seguenti strade: Via della Macchia della Farnesina; viale Alberto Blanc; viale Tommaso Tittoni; piazzale Volpi; viale Giuseppe Volpi; viale della XVII Olimpiade, tratto compreso tra viale Tiziano ed il viadotto di Corso Francia; area di parcheggio Tor di Quinto (lato Circolo Marina Militare) direzione centro; via Austria; via Belgio; via Svezia; via Norvegia; via Dorando Pietri; piazzale Clodio; largo Rosario Livatino; piazzale Maresciallo Giardino; lungotevere della Vittoria; piazza del Fante; lungotevere Oberdan e piazza Monte Grappa; lungotevere Flaminio, tratto davanti al Ponte della Musica (30 metri prima e 30 metri dopo). Divieto di sosta, ma anche chiusura al traffico (eccetto i veicoli di soccorso pubblico e quelli di pronto intervento; i mezzi del trasporto pubblico compresi taxi ed NCC; i veicoli dei residenti e degli aventi diritto), per via dei Monti della Farnesina.