La finale di Champions League che Istanbul ospiterà dopo tre anni di tentativi il prossimo 10 giugno sarà un toccasana per l'economia della megalopoli turca. Secondo un'indagine condotta da MasterCard, uno degli sponsor principali della manifestazione, la sfida tra Manchester City e Inter genererà un indotto di ben 75 milioni di euro per la città: nel corso di un incontro con la stampa organizzato insieme a Garanti BBVA Payment Systems, si è discusso appunto di questo impatto importante per le finanze cittadine. Al meeting era presente anche l'ex giocatore dell'Inter Luis Figo.

Avşar Gürdal, direttore generale di Mastercard per la Turchia e l'Azerbaigian, ha spiegato che il contributo dei tifosi nei giorni che precederanno la sfida fino alla partita in sé contribuiranno immettendo nell'economia locale la bella somma di 75 milioni di euro. La ricerca ha affermato che l'ammontare della spesa con carta di credito dei turisti nelle città che ospitano è aumentata del 54% rispetto al fine settimana precedente e del 41% rispetto al fine settimana successivo. Ha preso la parola anche lo stesso Figo: "La passione per il calcio unisce le persone in tutto il mondo. Sono felice. Con l'avvicinarsi della finale di Istanbul, la mia eccitazione cresce, proprio come quella dei tifosi di calcio in Turchia. È bello provare le stesse emozioni dei tifosi turchi. Spero che questa unione sia un'esperienza indimenticabile per me e per tutti qui".