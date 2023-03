La FIGC decide di cambiare... automobile. La Federcalcio ha infatti siglato una nuova partnership con Volkswagen, con la casa tedesca che diventa il nuovo Automotive Partner delle Nazionali Italiane di calcio in sostituzione di Fiat. L’accordo tra la Divisione italiana del brand e la Federazione Italiana Giuoco Calcio prevede una partnership per il biennio 2023-2024 che vedrà il marchio tedesco al fianco degli Azzurri e delle Azzurre in occasione dei più importanti appuntamenti calcistici internazionali.