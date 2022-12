Si svolgeranno lunedì 27 febbraio 2023 i Best FIFA Football Awards 2022. Le votazioni nelle varie categorie, che si svolgeranno su FIFA+, inizieranno il 12 gennaio 2023. I Best FIFA Football Awards premiano i migliori candidati in ogni campo, indipendentemente dal campionato o dalla nazionalità, per i rispettivi risultati nel periodo compreso tra l'8 agosto 2021 e il 18 dicembre 2022, data della finale del Mondiale. Saranno in palio i seguenti premi: