Prima del fischio d'inizio di Liverpool-Benfica, l'ex nerazzurro Riccardo Ferri, a Infinity ha parlato di Darwin Nuñez paragonandolo al Matador: "Penso che come movimenti e senso di posizione assomigli molto a Cavani", parallelismo che lo stesso uruguaiano a fine gara ha dribblato nella stessa misura con la quale ha evitato il discorso sul futuro sul quale l'ex difensore interista aveva precedentemente aggiunto: "Non ne ho idea di cosa farà, ma tanti club farebbero carte false per averlo nella prossima sessione di calciomercato. Vedo che ancora molti addetti ai lavori non la pensino allo stesso modo su di lui ma si ricrederanno".