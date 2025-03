Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, offre la sua analisi della lotta per lo Scudetto ai microfoni di Sport Mediaset: "Intanto, diciamo pure che rispetto agli ultimi anni dove Napoli e Inter hanno fatto completamente il vuoto dietro di loro, quest'anno è un campionato avvincente e appassionante. Prima, ad un certo punto della stagione diventava interessante la corsa alla qualificazione alla Champions League e all'Europa League; invece oggi diventa fondamentale questa corsa a tre che vede ancora l'Atalanta anche se ha comunque un calendario abbastanza complicato, ma sono tre squadre che meritano di essere in quella posizione, e poi vedremo come andrà a finire".

Ferrara prosegue: "L'Inter ha la rosa più completa, lo abbiamo detto da inizio stagione, anche se adesso ha qualche infortunio; il Napoli rispetto all'anno scorso sta facendo un campionato strepitoso e, conoscendo Antonio Conte, so che continuerà sicuramente a dar fastidio fino all'ultimo. Di questo ne sono convinto. È vero che nelle ultime giornate ha perso un pochino di punti ma è anche vero che prima aveva fatto un filotto di risultati importanti che la tengono al secondo posto. È ancora tutto da giocare e da capire".