Dopo il divorzio dalla Juve, al termine di un matrimonio durato sette anni, Paulo Dybala è alla ricerca di una nuova relazione per legarsi a una squadra in cui possa esprimere il suo talento cristallino come non gli è più riuscito con continuità nelle ultime due stagioni, complice anche gli infortuni. "Bisogna capire la sua volontà, ha bisogno di una squadra che si appoggi tantissimo su di lui - ha spiegato Ciro Ferrara a Radio 24 -. E' il momento per lui di rimettersi in gioco e trovare nuovi stimoli, la comfort zone non sarà più la stessa ed è uno sforzo che Paulo deve fare".