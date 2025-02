Corrado Ferlaino, ex presidente del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli per parlare della sfida di sabato contro l'Inter: "Il campionato è ancora lungo e tutto ancora può succedere, non è una partita scudetto. L’Inter non è una squadra da sottovalutare, stimo molto Antonio Conte. Ci sono molti fattori che determinano la vita dell’allenatore. Non mi aspetto nulla. Spero che il Napoli batta l’Inter e faccia un bel passo avanti per questo campionato".