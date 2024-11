L'ex dirigente Marco Fassone, interpellato da Radio Sportiva, ha parlato così della lotta al vertice: "Non c’è una squadra che si distacca dalle altre ma non perché tutte abbiano raggiunto il massimo della forma anzi, il contrario come l’Inter che non è al 100% della forma".

Fassone si è poi soffermato sulle numerose proprietà straniere: "I numeri ci dicono questo, ci dicono che i mediorientali sono interessati ai club europei. Milano non è più italiana, da Roma a Firenze e Bologna. Il trend sembra essere questo. Ma è vero che presidenti come Lotito, Pozzo e De Laurentiis sono eccellenze perché hanno dimostrato di saper fare calcio".