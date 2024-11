Intervistato dal Corriere di Verona, il doppio ex della sfida tra Verona e Inter Pietro Fanna ha spiegato cosa devono fare i gialloblu per sperare di sorprendere i nerazzurri: "L’importante sarà restare dentro la partita. In gare come queste, tu devi fare tutto bene, sperando che loro sbaglino tanto. Serve moltissima attenzione in fase difensiva. La forza dell’Inter si commenta da sé. Ma l’Hellas ha il compito di provarci, di cercare di mettere in difficoltà un avversario di questo livello. Anche quando perdi, in incontri come questi, hai da imparare, crescendo dal punto di vista dell’applicazione, aspettando le partite con le dirette concorrenti per la salvezza. Vada come vada, il Verona giochi determinato. Non si può mai sapere”.