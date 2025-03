Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, l'ex calciatore Filippo Galli ha presentato così la sfida tra Napoli e Milan: "Sfida difficile, il Napoli è favorito. il Milan ha recuperato nelle ultime due partite ma c'è ancora tanta tensione e confusione. Quando il Milan non ha niente da perdere però ha poi recuperato, la speranza è che possa dare il meglio di sè a Napoli, perché una vittoria sarebbe una svolta per il campionato".

Dove serve chiarezza?

"Chi fa cosa e chi risponde a chi. Non si capisce chi ci sarà come nuovo allenatore, il nuovo ds, non è il miglior modo per mettere nelle giuste condizioni di lavorare tecnico e giocatori".

Chi vedrebbe bene come ds?

"Per il modo di lavorare del Milan serve un direttore sportivo alla Tare. Però alla fine mi auguro soltanto che questa cosa si risolva in fretta, per cominciare a mettere un tassello al posto giusto e fare le scelte successive. E dare anche un po' di tranquillità al'ambiente".