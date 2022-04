Insieme a Franco Carboni, Goal.com ha raggiunto anche il padre Ezequiel Carboni, ex giocatore del Catania, che ha raccontato il momento della partenza per l'Italia da Lanus per accettare il ruolo di coordinatore delle giovanili della sua vecchia squadra: "Tre anni fa, quando ci siamo trasferiti in Italia durante la notte, ho dovuto dire a lui e alla mia famiglia che stavamo lasciando l'Argentina. So quanto ha sofferto nel lasciare i suoi amici, la famiglia, il club e tante altre cose per trasferirsi in un Paese di cui non sapeva nulla, dalla lingua al calcio”.