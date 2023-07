Sono state annunciate le formazioni di Spagna-Italia, semifinale dell'Europeo Under 19 in corso a Malta. La vincente sfiderà in finale il Portogallo che ha battuto 5-0 la Norvegia. In campo dal primo minuto il nerazzurro Francesco Pio Esposito. Ecco le formazioni:



Spagna U19 (4-4-2): Iribarne; Fresneda, Casas, Gasiorowski, Valle; Gonzalo, Angel, Palacios, Dani Perez; Akomach, Barberà. Commissario tecnico: José Lana.



Italia U19 (3-4-3): Mastrantonio; L.Dellavalle, A.Dellavalle, Regonesi; Missori, Pisilli, Faticanti, Kayode; Vignato, Esposito, Hasa. Commissario tecnico: Alberto Bollini.