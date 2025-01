Altra trasferta infausta per la Roma che non riesce a sfatare il tabù e cade anche in casa dell'Alkmaar. A siglare la disfatta dei giallorossi e la vittoria dei padroni di casa è Parrott che all’80esimo segna il gol del vantaggio che basta a portare a casa i tre punti che permettono agli olandesi di scavalcare in classifica proprio i giallorossi, ora fermi a 9 punti e con il passaggio ai playoff ancora in bilico. Di seguito tutti i risultati delle partite delle 18.45 di Europa League.

I RISULTATI DI EUROPA LEAGUE

Alkmaar-Roma 1-0

Bodo/glimt-M. Tel Aviv 3-1

Porto-Olympiakos 0-1

Fenerbahce-Lioni 0-0

Hoffenheim-Tottenham 2-3

Malmo-Twente 2-3

Plzen-Anderlecht 2-0

Qarabag-FCSB 2-3