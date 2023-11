Svelato il pallone che verrà utilizzato per i prossimi Europei che si svolgeranno in Germania nel 2024. Uefa e Adidas hanno presentato la sfera, denominata 'Fussballliebe' (che significa 'amore per il calcio') durante un evento a Berlino, davanti all'Olympiastadion.

La vera novità è l'abbraccio alla tecnologia 'connected Ball', utilizzata per l'occasione per la prima volta in un Torneo continentale. "Sviluppata dal colosso sportivo tedesco e che permette di avere sempre il controllo dei movimenti della palla, contribuendo in particolare al processo decisionale della Var. Combinando i dati sulla posizione dei giocatori con l'intelligenza artificiale (AI) - si legge sulla nota diramata dall'Uefa -, l'innovazione contribuisce alla tecnologia semi-automatizzata del fuorigioco e sarà fondamentale per supportare più rapidamente le decisioni. La tecnologia può anche aiutare la Var a identificare ogni singolo tocco di palla, riducendo ancora il tempo impiegato per chiarire i casi di tocco di mano o di falli da rigore".

"L'Europeo è l'apice delle competizioni per squadre nazionali nel continente. Ci impegniamo a garantire che ogni aspetto, dalle sedi alle attrezzature, soddisfi gli standard più elevati. Siamo fiduciosi che questo pallone segnerà un altro passo avanti nel nostro impegno condiviso verso l'eccellenza" ha detto il direttore tecnico Uefa e capo del settore calcio Zvonimir Boban.