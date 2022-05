L'AIA ha deciso di fermare fino al termine della stagione Luca Banti, il VAR di Fiorentina-Roma. Lo riporta Il Messaggero: l'esperto livornese paga l'aver richiamato Marco Guida all'on field review nel corso del match in occasione del calcio di rigore assegnato ai viola, senza che ci fosse un contatto minimo come quello che, poi, ha portato all’assegnazione del tanto discusso calcio di rigore per la Fiorentina. Stop anche per Livio Marinelli, che in Venezia-Bologna ha ignorato l'aiuto del VAR.