Christian Eriksen non dimentica il Tottenham. Intervistato al termine del match pareggiato per 0-0 contro gli Spurs, il trequartista oggi al Brentford ha augurato ai suoi ex compagni di conquistare l’accesso alla prossima Champions League: “Ovviamente spero che ce la facciano - ha detto a Sky Sports -, sono molto affezionato a questa squadra, spero che dalla prossima gara facciano bene e che riescano ad arrivare quarti”.