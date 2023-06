Enzo Maresca è stato ufficializzato come nuovo allenatore del Leicester (appena retrocesso in Championship, ndr), dopo aver concluso l'esperienza al City da vice di Guardiola. Ai microfoni di Tuttojuve.com è tornato sulla finale di Champions contro l'Inter: "Più che l'emozione, è stata la sensazione di aver centrato tutti gli obiettivi per cui abbiamo lavorato tutto l'anno. È stata davvero bellissima sensazione, sono molto felice di questi traguardi raggiunti. Al di là del nome dell'avversario, in finale l'unica cosa che importava era vincere".