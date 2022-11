Dopo la vittoria contro la Cremonese che ha permesso al suo Empoli di chiudere al meglio il 2022, Paolo Zanetti, tecnico dei toscani, ha espresso parole di elogio per Martin Satriano, "Diciamo che ha caratteristiche diverse, è uno che ha passo da Serie A; ha le stigmate da calciatore di Serie A, quello che gli manca è il gol. Ma per come lotta, per come si muove, è un ragazzo straordinario. Dovrà fare ancora un passaggio: anche contro la Cremonese non è arrivato al gol per un centimetro, ed è quel centimetro che ci permette di fare qualcosa in più. Mi viene in mente anche Andrea Pinamonti, che ha avuto bisogno di alcune stagioni per diventare il giocatore che è oggi. Satriano è al primo anno di Serie A ma ha tutto, come lo hanno Cambiaghi e Lammers. Poi dovranno dimostrarlo in campo".