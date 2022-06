Intervistato da Sport Channel 214 a margine di un evento a Serino, in provincia di Avellino, il terzino dell'Empoli Fabiano Parisi parla delle sue prospettive per il futuro: "Per ora mi godo un po’ la famiglia e la fidanzata. Per il resto vedrò con il mio procuratore. Dopo una stagione in Serie A, ho tante squadre che mi osservano e che mi seguono da tanto tempo".