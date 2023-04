In vista della partita di domenica alle 12.30 al Castellani, l'Empoli fornisce tramite il proprio sito ufficiale tutte le informazioni ai tifosi interisti che intendono seguire la squadra in Toscana: "I biglietti del settore ospiti di Curva Sud (capienza 3100 posti) sono in vendita al prezzo di € 35,00 su tutto il circuito VIVATICKET e tramite web con la sola modalità Stampa a casa, attraverso il sito riconosciuto dall’Empoli. La vendita dei tagliandi per questo settore terminerà inderogabilmente alle ore 19:00 di sabato 22 aprile; è pertanto assolutamente sconsigliato recarsi ad Empoli per la gara senza aver preventivamente acquistato il biglietto d’ingresso. Si ricorda inoltre che non sarà possibile effettuare il cambio nominativo e che il giorno della gara NON sarà possibile acquistare tagliandi per la Curva Sud.