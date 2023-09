Dopo la vittoria contro la Salernitana, l'Empoli andrà al Dall'Ara per affrontare il Bologna. Alla vigilia del match, il tecnico Aurelio Andreazzoli affronta in conferenza stampa anche il tema della sfida ad una difesa dimostratasi molto solida come quella di Thiago Motta: "Abbiamo affrontato anche l'Inter e qualche preoccupazione gliela abbiamo data. Il Bologna ha dei numeri importanti, ci confronteremo e vediamo un po' se il lavoro fatto questa settimana ci ha portato qualcosa in più".