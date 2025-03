Tra i tanti temi affrontati da Eljif Elmas durante la lunga intervista concessa a Sky Sport c'è anche la lotta scudetto. L'esterno del Torino, con un passato al Napoli, si esprime così sull'argomento: "In verità il Napoli secondo me ce la può fare, anche perché l'Inter ha la Champions. Dipende tutto da Inter e Napoli, ma devono stare attenti anche all'Atalanta perché ci sono partite difficili in Serie A: non è facile capire chi vince e chi perde. Vedremo come sarà ma auguro il meglio a tutte le squadre. Un po' di cuore è napoletano? Sì, ci sta, ma auguro il meglio anche alle altre squadre perché in questo momento sono al Torino (ride, ndr)".