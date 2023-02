Oliver Glasner, allenatore dell'Eintracht Francoforte, crede che la sua squadra abbia tutte le carte in regola per diventare la terza capace di battere il Napoli in questa stagione: "Solo due squadre hanno vinto contro di loro: l'Inter 1-0 a San Siro e il Liverpool ad Anfield, noi vogliamo essere i prossimi - ha detto l'austriaco in conferenza stampa -. Ho grande rispetto per Spalletti, so cosa ne pensano a Napoli sull'argomento, ma per il Napoli vincerà lo scudetto in questa stagione dopo i due vinti con Maradona. Ci riuscirà con pieno merito".