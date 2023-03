Charlie Marshall, CEO della ECA, ha parlato a margine dell'Executive Board dell'associazione dei club europei per un riassunto della giornata al Gallia: "Siamo stati accolti molto bene qui a Milano, è stata l'occasione di fissare le basi per l'assemblea generale di fine marzo a Budapest. Gli argomenti principali discussi oggi sono stati la governance interna all'ECA, come renderla più aperta e partecipativa, stiamo creando l'ECA network per ampliare il numero di club nella nostra organizzazione. Stiamo anche lavorando al rapporto con UEFA e FIFA".