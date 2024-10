Oggi, mercoledì 9 ottobre 2024, UEFA ed ECA hanno esteso il loro Memorandum of Understanding (MoU), originariamente firmato a settembre 2023, fino a luglio 2033.

"Questo sviluppo rafforza ulteriormente la stretta partnership tra UEFA ed ECA. Rafforza la loro collaborazione a lungo termine su questioni chiave di governance, sportive e commerciali per le competizioni maschili e femminili - si legge nella nota diramata congiuntamente dalle due associazioni -. Il rinnovo garantisce che i club di tutta Europa continuino a raccogliere un'ampia gamma di benefici e riafferma l'impegno di entrambe le organizzazioni nel guidare la crescita sostenibile del calcio europeo a tutti i livelli.

Il MoU si estende ora al ciclo 2030-33, consentendo a UEFA Club Competitions SA (UCCSA), la joint venture tra UEFA ed ECA, di procedere con la nomina di un'agenzia di marketing e vendita per gestire i diritti commerciali per le competizioni maschili UEFA per club, tra cui la UEFA Champions League, la UEFA Europa League e la UEFA Conference League per i cicli 2027-30 e 2030-33. Ciò si aggiunge alla gestione congiunta in corso della UEFA Women's Champions League e della nuova competizione femminile UEFA per club (il cui lancio è previsto per la prossima stagione) per il ciclo 2025-30 e, ora, fino al 2033".

Il presidente della UEFA Aleksander Čeferin ha accolto con favore la notizia, affermando: "La nostra partnership con l'ECA è il fondamento di un ecosistema inclusivo, sostenibile e dinamico che avvantaggia l'intera piramide calcistica europea. Insieme, ci impegniamo a migliorare la visibilità globale delle competizioni UEFA per club, assicurandoci che i club di tutte le dimensioni, in ogni regione, continuino a prosperare dentro e fuori dal campo".

Intervenendo alla cerimonia della firma, il presidente dell'ECA Nasser Al-Khelaïfi ha affermato: "Questo rinnovato Memorandum d'intesa tra l'ECA e la UEFA, che estende la nostra partnership fino al 2033, è una notizia fantastica per tutti i club europei e per la futura stabilità e crescita del calcio europeo. Il MoU consolida la nostra collaborazione con la UEFA in materia di governance, rappresentanza, questioni sportive, normative, finanziarie e commerciali, che garantiranno lo sviluppo e il successo continui del gioco a ogni livello. Con l'adesione all'ECA che ora ammonta a oltre 715 club di tutte le dimensioni in 55 Paesi in Europa, siamo lieti di approfondire il nostro rapporto di fiducia con la UEFA, come unico organo rappresentativo dei club in Europa".

​​​​