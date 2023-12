L'ex centrocampista del Bologna Blerim Dzemaili, parlando per Radio Serie A con RDS, ha dato grandi meriti alla figura di Hakan Calhanoglu: "Sicuramente è uno dei top tre del ruolo. Certo, se vediamo i centrocampisti del Manchester City notiamo come siano di alto livello; ma è ovvio che sia tra i più forti a livello mondiale. Hakan è anche cresciuto in ruoli dove prima non giocava, questo mi fa dire che sia un grande giocatore".

Quando gli viene chiesto quale giocatore dell'attuale Serie A ritiene gli somigli di più, fa il nome di un altro nerazzurro: "Nicolò Barella è molto simile a me, poi lui ha fatto una carriera molto più importante della mia".