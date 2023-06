Il mercato può aspettare. Messa da parte l'atroce delusione provata a Istanbul sabato sera, per la finale di Champions League persa dall'Inter contro il Manchester City, ora Edin Dzeko è completamente focalizzato sulla nazionale bosniaca, con la quale ha cominciato a preparare le partite con Portogallo e Lussemburgo valide per il girone di qualificazione a Euro 2024. L'ex Roma, che nelle scorse ore avrebbe ricevuto un'offerta dal Fenerbahçe, stamattina si è allenato con i compagni per la prima volta dopo aver raggiunto il ritiro nella giornata di ieri.