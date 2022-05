"Sono arrivato qui a 21 anni, come il numero che indossavo sulle spalle - dice l'argentino nel video d'addio -. In questi anni sono cresciuto, come uomo e calciatore. Sono stati anni bellissimi, pieni di gioia, gol, lavoro e vittorie. Non sempre è andata come speravo o avremmo meritato, ma ci siamo sempre rialzati. Grazie a questa squadra ho tagliato traguardi davvero importanti, mi sono sempre sentito amato dai tifosi e questo non lo dimenticherò mai. Con il tempo sono cresciute le responsabilità, e ho sempre cercato di essere all'altezza. Siamo stati insieme sette anni, sette anni di momenti bellissimi e anche di alcuni difficili. Le nostre strade oggi si dividono, ma io vi porterò sempre con me nel cuore perché mi avete dato tanto amore. Io spero di averne dato altrettanto, grazie a tutti".