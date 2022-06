Dopo l'incontro di mercoledì scorso, avvenuto in sede Inter, la distanza tra Paulo Dybala e l'Inter sembra essere destinata a ridursi fino a scomparire, come già nell'aria da qualche tempo. Certo, resta ancora una forbice tra domanda e offerta, gap che comunque pare destinato a scomparire nel breve. A non essere dello stesso canto però rimane il Corriere dello Sport, unica testata a continuare a mettere in discussione un matrimonio che ha tutte (o quasi) le carte in regola per avvenire. E nella narrazione di uno sposalizio ormai non solo più promesso, il quotidiano romano si diletta a giocare il ruolo del 'Don Rodrigo' della situazione. Tra le più svariate argomentazioni quelle messe sul piatto dal CorSport che sembra mirare allo smascheramento di un'operazione che, mano ai numeri, mette invece d'accordo un po' tutti. Tutti, certamente, fuorché i tifosi juventini, spaccati in due fazioni tra chi augura il meglio, a prescindere che sia all'Inter, alla Joya e chi lo accusa d'alto tradimento allo stato.

Nulla di nuovo, nulla di inatteso d'altronde. Eppure quello che sembra la normale conseguenza di un addio sofferto da più parti, sembra improvvisamente diventare un caso nazionale degno di un sovvertimento geopolitico che non sembra però ritrovare grandi riscontri nelle opportune sedi. Ma tant'è e secondo l'analisi fatta dal Corriere, le motivazioni che stanno alla base delle riflessioni del sereno (e in vacanza) Paulino sarebbero riscontrabili nientemeno che nella rivolta di piazza. Un tumulto di San Martino d'altri tempi che dovrebbe - secondo chi scrive - sconcertare, turbare e addirittura sconvolgere i piani del 29enne argentino che, fino a prova contraria, la Premier e l'Atletico non li ha mai presi in considerazione.