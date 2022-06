Continua paziente l'attesa di Paulo Dybala nei confronti dell'Inter. L'argentino, mentre Marotta trova la soluzione per liberare lo spazio in rosa che permetterebbe l'arrivo della Joya, si allena con la solita costanza in quel di Miami, dove si trova ancora in vacanza. Sessione di allenamento in palestra per l'ex 10 della Juventus, come mostra la foto che lo ritrae concentrato durante gli esercizi.