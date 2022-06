Sabatino Durante, agente FIFA, non sembra particolarmente impressionato dall'idea dell'Inter di acquistare sia Paulo Dybala che Romelu Lukaku per rinforzare l'attacco in vsta della prossima stagione: "Mi auguro che queste scelte del club paghino ma non mi pare che i nerazzurri quando arrivò Lukaku la prima volta vinsero chissà che cosa oltre allo scudetto - le sue parole a 1 Station Radio -. In quell'estate lì (2019, ndr), l'Inter poteva anche virare su Vinicius Junior o Rodrygo, ma non ha avuto il coraggio di investire su questi calciatori. Alla fine quello che conta è il risultato finale. Noi esaltiamo i nostri dirigenti come se fossero dei fenomeni, esaltiamo i calciatori che in Italia fanno la differenza, ma alla fine non ci aggiudichiamo nessun trofeo europeo e non vinciamo nulla. Evidentemente la filosofia e il metodo di giudizio di dirigenti e giocatori è errato, poiché in conclusione i risultati positivi non arrivano. C'è dunque un problema di fondo che viene risolto".