"Il nostro calcio è in una fase molto calante. C’è una totale mancanza di idee nel nostro campionato. Basta pensare che il presidente della Uefa ha detto che non abbiamo uno stadio pronto per ospitare la finale di Champions League. Io penso che i giornali siano alla canna del gas, per questo motivo sono tutti molto allineati. Se devo dare una stangata non mi faccio problemi. Anche sul mercato credo che ci siano poche idee. Si parla di mercato straordinario e che i nostri dirigenti sono i migliori ma non vinciamo mai nulla. Ora per fare un esempio su questo argomento pensiamo al ritorno di Lukaku, mi chiedo perchè non si investe su Lopez, che è un giovane che a pari età di Lautaro in Argentina ha fatto più goal. Basti pensare che due anni fa quando il belga è arrivato a Milano con 10 milioni in meno si poteva comprare uno come Rodrygo del Real Madrid, che ha segnato in semifinale di Champions League. Il problema è che mancano le idee". È il pensiero dalle note leggermente polemiche che l'agente FIFA Sabatino Durante esprime sulle frequenze di TMW Radio.