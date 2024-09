"Non possiamo che togliere il cappello davanti a De Laurentiis. Molti dicevano che non fosse disposto a spendere, e invece ha dimostrato il contrario con il mercato che ha condotto. Ha investito molto e ha rafforzato notevolmente la squadra". Questo il pensiero di Sabatino Durante espresso a Radio Marte, dove l'operatore di mercato ha lodato il lavoro fatto sul mercato dal club partenopeo, che ha poi avanzato un suggerimento ad Antonio Conte: "Deve decidere rapidamente quale sia il sistema di gioco più adatto alla nuova rosa. Se trova la giusta alchimia in fretta, il Napoli può davvero lottare per i primi posti. Tuttavia, se il processo di amalgama impiega troppo tempo, sarà difficile per loro inseguire".

Il Napoli può davvero competere con l’Inter?

"Può sicuramente giocarsela anche con l’Inter. Non sempre il campione più forte vince. L’Inter è tecnicamente la squadra più forte da anni, anche quando il Napoli ha vinto il campionato. Ma il calcio è imprevedibile e ogni stagione può riservare sorprese".