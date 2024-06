Marko Arnautovic ha guidato la Nazionale austriaca di calcio in campo da capitano nella partita di avvicinamento agli Europei disputata ieri a Vienna contro la Serbia e vinta per 2-1. Tuttavia, la partita del giocatore dell'Inter è finita dopo appena 45 minuti a seguito di un cartellino giallo rimediato nel corso del primo tempo. A fine partita, intervistato dalla ORF, il ct Ralf Rangnick ha spiegato i motivi del cambio: "In realtà volevamo farlo giocare dai 60 ai 70 minuti, ma non volevo rischiare il doppio giallo. L'arbitro aveva già fatto intendere qualcosa a Marko, quindi abbiamo deciso di fare il cambio all'intervallo”,