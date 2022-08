Denzel Dumfries, autore del goal che ha regalato all'Inter una vittoria arrivata all'ultimo respiro contro il Lecce, suona la carica per i compagni nerazzurri sui social tramite un tweet corredato dalla scritta "In preparazione per ll nostro primo match casalingo", con tanto di foto con sorriso. Il laterale olandese, ormai elemento sempre più centrale nello scacchiere di Simone Inzaghi, invia un messaggio forte ai compagni per tenere alta la tensione in vista dell'esordio stagionale a San Siro contro lo Spezia.