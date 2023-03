La buona prestazione contro Gibilterra indossando la maglia della Nazionale olandese ha rilanciato le quotazioni di Denzel Dumfries a livello internazionale. Due assist determinanti nel 3-0 finale degli Oranjie, che sicuramente hanno fatto piacere a Simone Inzaghi per questioni di campo e alla dirigenza nerazzurra per aspetti più legati al mercato, essendo l'esterno il principale indiziato alla cessione per fare cassa.