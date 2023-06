Nel post partita della finale di Champions League, in zona mista, si è presentato Denzel Dumfries per commentare l'amara sconfitta dell'Inter, ecco le sue parole raccolte dall'inviato: “Stiamo male, è difficile quando perdi una finale, specialmente se finisce 0-1. Se guardi alla partita, alle occasioni create. Ogni finale viene decisa dai dettagli. Abbiamo un diverso stile di gioco (rispetto al City, ndr), noi difendiamo in modo più compatto. Chiunque ha visto che questa sera abbiamo difeso nella maniera giusta. Sfortunatamente non abbiamo concretizzato le occasioni create. Siamo tutti delusi, si perde e si vince insieme. Inzaghi ci ha detto di essere orgoglioso di noi.

E di non essere arrabbiati con i compagni, abbiamo dimostrato chi è l’Inter. Era orgoglioso di come abbiamo giocato. Dopo una partita è difficile avere la mente sgombra e vedere il quadro generale, ma dobbiamo essere orgogliosi e sono d’accordo con Inzaghi. Onana ha detto che possiamo tornare in finale e vincere giocando così? Sì, sicuro. Difendiamo da squadra, attacchiamo da squadra. Quando torneremo insieme, nonostante questa sconfitta, avremo fame di vittoria nella prossima stagione. Se resto all’Inter? Sì, al momento resto all’Inter”.