"È una partita molto importante per noi stasera, dopo la sconfitta con la Juve dobbiamo tornare forti". È questo il primo commento di Denzel Dumfries a Sky Sport in vista di Inter-Genoa: "Ci siamo allenati molto bene in settimana, ci siamo parlati molto guardandoci negli occhi. Sappiamo l'importanza della partita e siamo pronti per prenderci i tre punti stasera".

Vincere oggi metterebbe pressione al Napoli?

"Penso che siamo vicini col Napoli, sappiamo cosa fare e non dobbiamo guardare la classifica perché non è importante ora. Dobbiamo concentrarci su cosa dobbiamo migliorare e siamo focalizzati su questo, il resto non dobbiamo guardarlo".