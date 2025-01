L’esterno nerazzurro Denzel Dumfries, ancora in gol oggi contro l’Empoli, ha commentato così a Inter TV il match vinto oggi per 3-1: “Il gol è arrivato su un bel corner di Asllani che è un grande giocatore, sono felice di aver segnato per l’Inter. Nel primo tempo l’Empoli ha fatto bene, si è chiuso, c’erano tanti giocatori dietro. Siamo stati bravi nel secondo tempo a sbloccare la gara e a vincere. Ci sono tante partite ravvicinate, ma siamo forti come gruppo. Siamo un po’ stanchi, ma lavoriamo ogni giorno sapendo che questo è un momento importante per il nostro percorso in Serie A e in Champions”.

Sullo Sparta Praga: “Abbiamo un’altra partita difficile, non dobbiamo fingere, non è facile giocare in trasferta. Ma vogliamo una vittoria. Esposito? Gli ho chiesto io di scambiare la maglia, secondo me è un grande giocatore, quando era qui nella pre-season lo ha dimostrato. Oggi ci ha messi in grande difficoltà, alla fine abbiamo segnato entrambi e sono felice per il risultato”.