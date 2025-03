Nuova polemica a Palazzo Marino per la nomina di Simona Collarini a responsabile del procedimento della proposta di acquisto dell'area presentata da Milan e Inter. Collarini, che già in passato si era occupata del progetto, è la dirigente comunale indagata nel procedimento sulle residenze Lac al Parco delle Cave e a fine febbraio è stata spostata dalla direzione rigenerazione urbana.



Il capogruppo della Lega Alessandro Verri, contesta l'opportunità politica: "In questo momento, con il caos sull’urbanistica, il messaggio che dovrebbe lanciare l’amministrazione è quello di un ricambio e di un rinnovamento nel settore”. Ribatte il Pd con la capogruppo Beatrice Uguccioni che parla di una polemica strumentale e surreale: "Governano il Paese con ministri indagati e imputati e fanno la morale a una diriegente professionista che da tanti anni lavora in Comune e che segue il procedimento relativo a San Siro dal 2019".