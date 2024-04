Andrea Dossena, oggi allenatore della Pro Vercelli, è uno dei pochi italiani ad aver vestito la maglia del Liverpool. E a Tag24 parla della sfida di stasera che mette davanti i Reds e l'Atalanta nell'andata dei quarti di finale di Europa League: "Missione impossibile? Direi di no, perché nel calcio e nello sport tutto può succedere. Guardate ad esempio cosa ha fatto il Leicester qualche anno fa, anche quella sembrava un'impresa impossibile.

Però è chiaro che si tratta, per l'Atalanta, di un ostacolo molto duro da superare. Forse in questo momento in Italia, solo l'Inter è una squadra che può giocarsela alla pari con il Liverpool. L'Atalanta però può dire la sua. In questo momento i risultati dicono che la Dea può permettersi di giocare una partita simile contro una squadra europea così importante e magari fare il risultato".