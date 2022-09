Dopo la doppia sfida di Nations League che attende gli Azzurri di Roberto Mancini, continuano gli impegni in agenda per la Nazionale italiana che dopo gli impegni di settembre contro Inghilterra e Ungheria, torneranno in campo a novembre contro Albania e Austria. I due match in programma, "amichevoli in programma alle ore 20.45 - come si legge nel comiunicato della FIGC - si disputeranno rispettivamente mercoledì 16 novembre all’Air Albania Stadium di Tirana e domenica 20 novembre all’Ernst Happel Stadion di Vienna. La Nazionale giocherà per la prima volta nella sua storia a Tirana".