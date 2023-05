Dopo quanto deciso per la semifinale di Champions League tra Milan e Inter, arrivano novità sulla trasmissione anche delle semifinali di Europa League. A renderlo noto è Calcio e Finanza che in attesa di ufficialità svela: "Sky si prepara a cedere alla Rai i diritti di trasmissione di due semifinali di Europa League in chiaro. La tv di Stato potrà così mandare in onda due dei quattro incontri che coinvolgeranno Juventus e Roma" e l'eventuale finale, in caso però di partecipazione di almeno di un'italiana.

"La trasmissione di tutte le partite si è resa necessaria per rispettare le norme AgCom", norme secondo le quali è prevista anche per l'Europa League la messa in onda in chiaro in caso di partecipazione di squadre italiane. "Sky aveva studiato anche la possibilità di fare un passo oltre e di cedere tutti e quattro gli incontri, ma alla fine ha optato per trasmetterne due su TV8, senza cedere così il pacchetto completo alla Rai" si legge.