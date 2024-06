Come fatto dal suo collega, anche Gigio Donnarumma, intervenuto in conferenza stampa, si è fermato a parlare di Yann Sommer, avversario domani della Nazionale italiana nell'ottavo di finale di Euro2024 contro la Svizzera: "Sommer lo conosco bene, sento spesso anche il suo preparatore Gianluca Spinelli e ha disputato davvero una stagione eccellente. Se sono più forte di lui? Non lo so, non mi piace fare paragoni. Sono molto contento di quello che ha fatto Sommer fin qui ma spero domani faccia molto meno".