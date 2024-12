Domani, a Dubai, andrà in scena la 15esima edizione del 'Globe Soccer Awards', la serata di gala che chiuderà la stagione dei riconoscimenti riservati al calcio mondiale, Un appuntamento prestigioso che, scrive l'agenzia ANSA, vedrà la presenza di Gabriele Gravina, numero uno della FIGC, e del presidente della Lega Serie A, Ezio Simonelli, alla sua prima uscita ufficiale nel nuovo ruolo, in attesa di spostarsi a Riad per le final 4 di Supercoppa italiana.

Tra i candidati ai vari premi, lo ricordiamo, c'è un po' di Inter: Lautaro Martinez è in lizza per il Best Men's Award, mentre Hakan. Calhanoglu e Nicolò Barella per il Best Midfielder.