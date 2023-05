Roma Mobilità comunica tutti i provvedimenti per la viabilità che coinvolgono i tifosi di Inter e Fiorentina, ma anche i cittadini della Capitale, in vista della finale di Coppa Italia di domani sera all'Olimpico. Dalle 17 (o comunque da quando lo disporranno le autorità di pubblica sicurezza), saranno chiuse al traffico viale Tor di Quinto, tra via Civita Castellana e Ponte Milvio, il lungotevere Maresciallo Diaz tra via Antonino di San Giuliano e piazza Lauro De Bosis, Ponte Duca d’Aosta, i lungotevere Cadorna, della Vittoria e Oberdan, piazzale Maresciallo Giardino, piazza del Fante e piazza Monte Grappa.

Per la tifoseria dell’Inter, il parcheggio per pullman sarà nell’area di Macchia della Farnesina, mentre le autovetture e i minivan potranno essere parcheggiate nell’area di XVII Olimpiade. L'uscita consigliata è il casello di Roma nord. Alla tifoseria nerazzurra sono riservati i biglietti dei settori: Curva Nord, Distinti Nord, Tribuna Monte Mario (lato Nord), Tribuna Tevere (lato Nord). I tifosi della Fiorentina e dell’Inter che sono in possesso dei biglietti per la Tribuna Monte Mario Sud e Nord accederanno da via dei Gladiatori.diretti allo stadio Olimpico e in piazza Maresciallo Giardino i tifosi della Fiorentina.