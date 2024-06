Il difensore dell'Atalanta Berat Djimsiti individua in Kristjan Asllani uno dei punti di forza della Nazionale albanese, prima avversaria dell'Inter agli Europei di Germania. Queste le sue parole ai microfoni della Gazzetta dello Sport: "È giovanissimo e ha tutti i mezzi e il tempo per arrivare in alto. Con l’Inter, appena ha avuto un po’ più di spazio, ha fatto vedere cose non banali. E non era facile entrare in un centrocampo così forte. Se Sylvinho lo schiererà da titolare, la responsabilità lo aiuterà a dare il meglio".