Giornata di incontri istituzionali per la commissione di Lega che, una volta annullata l'assemblea di venerdì, in questi giorni sta svolgendo una serie di incontri con le emittenti televisive in ballo, quindi Sky, Dazn e Mediaset per affrontare il tema dei diritti TV. Punto di congiunzione tra i protagonisti di questi meeting è anche Giuseppe Marotta, amministratore delegato area sport dell'Inter, che poco fa ha lasciato palazzo Parigi, sede scelta per i sopraccitati incontri.

Marotta lascia palazzo Parigi dopo incontri istituzionali. Cosa starà vedendo sul cellulare? pic.twitter.com/zofaQAr5vq — FcInterNews.it (@FcInterNewsit) June 29, 2023