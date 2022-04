"Lotta Scudetto? Non è semplice, c'è stato un momento in cui l'Inter sembrava favorita, poi il Milan, per una parte il Napoli e ora di nuovo i nerazzurri. Oggi direi che l'Inter è di nuovo favorita”. Così a TMW Davide Dionigi, ex tecnico del Brescia, fa le carte al campionato di Serie A. "Torneo equilibrato? Colpa della crisi tecnica ed economica, il livello si sta pareggiando. In A come in B". L'eliminazione dell'Italia dal Mondiale "pesa tanto. Tantissimo. Oltre l’eliminazione che è un danno economico e di immagine stiamo vivendo una crisi dovuta al cambio generazionale. Mancini ha cercato di convocare tanti calciatori per selezionare i migliori e cercare di ricostruire l'Italia calcistica".